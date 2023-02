Overwatch 2: i cheater stanno bloccando i server per non perdere posizioni in classifica

Overwatch 2 sta avendo qualche problema con i cheater, che stanno bloccando i server di gioco per non perdere posizioni nella classifica globale. Il sistema di classifiche adottato da Overwatch ha sollevato critiche sin dal lancio del gioco, perché foriero di partite poco equilibrate. Nessuno si aspettava però che venisse manipolato in questo modo.

I cheater hanno trovato un sistema molto efficace di bloccare i server quando capiscono che stanno per perdere una partita, così che chi li affronta non abbia alcuna possibilità di vittoria. A mostrarlo è stato lo streamer Vega, che durante una partita su Blizzard World aveva fatto fare solo due punti alla squadra avversaria durante il suo turno di attacco. Però, dopo lo scambio dei ruoli, i server hanno iniziato a laggare come se fossero su un 56k, per poi andare in crash.

La prima volta può essere considerato un caso, ma quando è successo una seconda volta, con lo stesso cheater (nickname: PostMalone), attualmente 14° sui server asiatici, Vega ha deciso di denunciare pubblicamente la situazione, sperando nell'intervento di Blizzard.

Il post di Vega su Twitter è stato commentato da molti altri giocatori, che hanno confermato il problema, sperimentato anche da loro. Uno ha raccontato: "Il tipo mi ha lanciato un attacco DDoS facendomi cadere dal server quando stava per perdere e poi ha cancellato i replay dalla replay history."

Non è chiaro se Blizzard sia a conoscenza del problema e stia lavorando per risolverlo. Speriamo che lo faccia al più presto.