Steam Deck: Razer non esclude di realizzare una console simile in futuro

A quanto pare il produttore hardware Razer sta valutando se realizzare o meno una console portatile simile a Steam Deck per il futuro. Razer ha appena lanciato la console portatile Razer Edge, basata su Android, ma non sembra volersi fermare.

La notizia è emersa da un'intervista concessa alla testata Dexerto dal product developer Kevin MacLeod e dal Global Director of Partnerships Justin Cooney, proprio in occasione del lancio del Razer Edge.

Tra le domande è stato chiesto se Razer intende continuare a supportare il mercato delle console portatili. In merito McaLeaod ha risposto che " Non credo che vedrai mai Razer abbandonare il mobile gaming. Ritengo che Razer mostrerà molte cose emozionanti relative al mercato mobile in futuro. Siano esse console, controller o qualsiasi altra cosa." A una domanda diretta sulla possibilità di una console simil-Steam Deck di Razer, Cooney ha risposto: "Tutto è possibile, ma per ora siamo concentrati sul Razer Edge e siamo davvero fieri di com'è venuto."

Naturalmente non si tratta di una conferma, ma già il fatto che la possibilità non sia stata esclusa fa capire che quantomeno Razer sta valutando l'ipotesi, che potrebbe concretizzarsi in futuro. Per ora, comunque, si sta giustamente occupando del Razer Edge, che pare essere un ottimo prodotto.