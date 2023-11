Cyberpunk 2077: un nuovo video mostra la storia di Night City

Giornata ricca di novità per Cyberpunk 2077 , almeno per quanto riguarda risultati raggiunti e programmi futuri, ma in questa sede CD Projekt RED ha voluto anche ripercorrere un po' la storia alla base del gioco, con questo interessante video che effettua una panoramica sulla storia di Night City .

Nascita di una città-Stato

Negli USA, un gruppo segreto chiamato Gang of Four si spartisce il potere in segreto, tra i gruppi NSA, CIA, FBI e DEA, ma il tentativo di manipolare il mercato agendo segretamente sui titoli in borsa non ha l'effetto sperato e l'economia collassa.

Nel caos che consegue a questi eventi, il ricco industriale Richard Night ha l'idea di costruire una città del futuro auto-sufficiente, che possa mantenersi in maniera autonoma dal governo centrale. Nasce così Night City, ma potete vedere quello che accade successivamente nel video riportato qui sopra.

Nelle ore scorse abbiamo saputo che Phantom Liberty è un successo a quota 4,3 milioni di unità vendute dal lancio, con CD Projekt RED che ha anche aggiornato sul periodo di uscita del progetto live-action.