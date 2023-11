Cyberpunk 2077: CD Projekt RED aggiorna sul periodo di uscita del progetto live-action

CD Projekt RED - tra i vari progetti - è al lavoro su un progetto live action dedicato a Cyberpunk 2077. Per il momento non ha una data di uscita, ma la compagnia polacca ha confermato che certamente non sarà disponibile prima del 2025.

L'informazione proviene dalla riunione finanziaria che potete vedere qui sotto ed è stata condivisa da Michał Nowakowski. Il CCO (chief commercial officer) ha detto, in traduzione: "In termini di attività promozionali, c'è la Ultimate Edition che verrà lanciata a breve, ma per quanto riguarda l'IP di Cyberpunk la coltiveremo e la svilupperemo anche attraverso attività esterne al gioco."

"Non stiamo parlando di cose specifiche, ma una delle cose ovvie che abbiamo annunciato, che non avverrà l'anno prossimo, ma che sarà sviluppata o spostata in tale direzione l'anno prossimo, è il progetto che abbiamo annunciato con Anonymous Content".

Ovviamente questo significa che potrebbe arrivare anche oltre il 2025. L'unica certezza è che il 2024 è escluso.