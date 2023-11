War Hospital: trailer svela la data di uscita del simulatore di ospedale da campo

Nacon e gli sviluppatori di Brave Lamp hanno annunciato la nuova data di uscita di War Hospital, che sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam, Epic Games Store e GOG) dall'11 gennaio 2024.

In precedenza il gioco era atteso per lo scorso ottobre, ma il team di sviluppo aveva deciso di rimandare l'uscita di qualche mese per apportare i ritocchi finali. L'annuncio è stato accompagnato da un breve trailer che mostra alcune sequenze di gameplay, che potrete vedere nel player all'interno della notizia.