Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition appare su Xbox Store per un attimo: manca poco?

Sullo Store di Xbox è apparsa e subito scomparsa la pagina prodotto del gioco "Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition", che dovrebbe essere una rimasterizzazione del gioco di Ubisoft. Attualmente non è ancora stato annunciato in modo ufficiale, ma non è la prima volta che se ne parla.

Ricordiamo infatti che ad agosto 2023 l'ESRB - l'ente di classificazione del Nord America - ha pubblicato sul proprio database il videogioco, confermandone così l'esistenza. Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition sarebbe in arrivo per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox Series X|S. Non era stata citata la versione Xbox One, ma non è detto che non sia anch'essa in arrivo, visto che è prevista una versione PS4.

Questa classificazione però non ci dava dettagli sul periodo di uscita. Il fatto che una pagina Xbox sia comparsa sul negozio ufficiale, però, ci spinge a pensare che oramai non manchi molto. Con i The Game Awards dietro l'angolo, attesi per l'8 dicembre 2023, è possibile che Ubisoft abbia intenzione di annunciare e magari pubblicare il gioco a brevissimo.