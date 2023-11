Final Fantasy 16: picco di giocatori su PS5, è merito degli sconti ancora attivi?

Secondo i dati condivisi da Truetrophies, che si basa sulle informazioni ottenute con la partnership con GameInsights, c'è stata una crescita di giocatori attivi su Final Fantasy 16 recentemente. Precisamente, si parla di 36.03% in più, un aumento non da poco per un gioco vecchio di vari mesi.

Precisiamo però che i dati si basano non sull'intera utenza di PS5, ma su 3.2 milioni di utenti attivi su PSN tracciati da GameInsights. Si tratta quindi di un campione parziale, ma ci dà comunque un'idea del fatto che il gioco sta attirando nuovo pubblico.