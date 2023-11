Call of Duty Modern Warfare 3 piace più a Famitsu che agli occidentali: ecco gli altri voti

Ricordiamo che Famitsu utilizza un sistema a quattro recensioni : quattro persone realizzano una recensione in decimi e i voti si sommano, per un massimo di 40 punti.

Come potete notare, Call of Duty: Modern Warfare 3 ha ottenuto un 32 su 40 , che può essere considerato un 8 su 10. Lo sparatutto di Activision ha invece una media molto bassa su Metacritic, dove ha un 56/100 su PS5 (66 recensioni), un 58/100 su PC (31 recensioni) e un 60/100 su Xbox Series (21 recensioni). Anche il pubblico ha profondamente criticato il gioco, portandolo a un 1.8/10 con 1.483 votazioni.

La famosa testata giapponese Famitsu ha pubblicato come ogni settimana nuove recensioni, tramite queste vediamo che - sebbene non sia il voto più alto di questa edizione - Call of Duty Modern Warfare III è stato accolto in modo più che positivo. Vediamo però prima di tutto i voti disponibili:

Gli altri giochi recensiti da Famitsu

Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro

Andando oltre Call of Duty, vediamo anche Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro, nuovo capitolo per Switch della saga di Square Enix. Si tratta del migliore della settimana e si è meritato per quattro 9/10 per un totale di 36/40. Parliamo di un gioco di ruolo nel quale possiamo catturare i mostri e usarli in combattimento.

Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan!! è un gioco d'azione 3D nel quale vestiamo i panni di un ragazzo tanuki (figura mitologica del Giappone, una sorta di procione magico con capacità trasformiste per usare termini molto generici) che finge di essere umano.

Rasen Reijoh Spiral Ojosama: Chohatsu no Makina è un gioco d'azione e piattaforme a scorrimento laterale a basso budget con protagonista una ragazzina bionda che usa i capelli per spostarsi e combattere.