Monster Hunter Rise sta per perdere alcuni DLC: ecco entro quando dovete scaricarli

Capcom ha annunciato che una serie di contenuti DLC di Monster Hunter Rise stanno per essere rimossi dal gioco. Avete tempo fino al 22 gennaio 2024 alle 01:00 ora italiana per eseguire i download di questi contenuti, perché poi non sarà più possibile ottenerli. Si tratta di collaborazioni basate su Sonic, Sengan-en e USJ.

Come potete vedere qui sopra, l'informazione è stata condivisa tramite i canali social di Monster Hunter. Se eseguirete il download entro la data indicata, potrete poi liberamente usare le missioni dedicate e i contenuti. Se però cancellate il gioco, successivamente non sarà possibile rifare il download dei contenuti, che includono quattro missioni evento e due Palico. Le ricompense sono varie armi e armature.

Ovviamente non sono contenuti fondamentali ed erano stati condivisi gratuitamente: Capcom non sta bloccando contenuti pagati, ma chiaramente non è piacevole perdere parte del gioco.