ARK Survival Ascended: annunciata la data di uscita su PS5, arriverà prima del previsto

Il team di Studio Wildcard si è affacciato sui social per annunciare la data di uscita della versione PS5 di ARK: Survival Ascended. Il lancio sulla console di Sony è previsto per domani, 30 novembre 2023, alle 18:00 italiane. Per una volta tanto si tratta di una pubblicazione anticipata anziché un rinvio, dato che in precedenza la versione PlayStation era prevista per i primi giorni di dicembre.

Lo studio ha precisato che all'orario indicato qui sopra il gioco sarà effettivamente acquistabile su PlayStation Store, ma che i nuovi server ufficiali apriranno solo alcune ore dopo, come avvenuto per le altre versioni. In questo modo i giocatori avranno il tempo necessario per terminare il download e l'installazione. In compenso, una volta attivi i nuovi server i giocatori potranno beneficiare di bonus al tasso di ottenimento di risorse e materiali per un periodo limitato di tempo.