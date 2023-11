Giochi in uscita a dicembre su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch

Dicembre si appresta a concludere un anno davvero straordinario per gli appassionati di videogame, pieno di produzioni di grandissimo spessore, e lo fa nella maniera migliore possibile: attraverso l'uscita di nuovi giochi di grande qualità su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch. Dalla versione Xbox Series X|S dello splendido Baldur's Gate 3 alle promesse dello spettacolare open world di Avatar: Frontiers of Pandora, dall'epica avventura di Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro alle rinnovate meccaniche survival di ARK: Survival Ascended, per arrivare infine alla strepitosa raccolta Batman: Arkham Trilogy, neanche sotto l'albero ci mancheranno ottimi titoli da giocare.

Batman: Arkham Trilogy Il Cavaliere Oscuro sta per tornare in azione in Batman: Arkham Trilogy In uscita su NSW il 1 dicembre La straordinaria trilogia firmata Rocksteady Studios, che ha ridefinito il modo di intendere i giochi su licenza dedicati ai supereroi, approda a dicembre su Nintendo Switch con Batman: Arkham Trilogy. Un pacchetto curato per l'occasione da Turn Me Up Games, che include in un'unica soluzione tre titoli di eccellente qualità, ovverosia Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight. Parliamo insomma di una raccolta di grandissimo spessore, in cui potremo vestire i panni del Cavaliere Oscuro all'interno di tre differenti avventure: la prima ambientata appunto fra le mura dell'Arkham Asylum, in cui dovremo affrontare il Joker; la seconda che ci porterà a esplorare la città-fortezza di Arkham City in compagnia di Catwoman; e infine la terza e ultima, che vede l'introduzione della Batmobile e di una nuova, terribile minaccia: il misterioso Arkham Knight.

Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro e il suo protagonista In uscita su NSW il 1 dicembre Nuovo episodio dello spin-off targato Square Enix, Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro segna il ritorno della serie su Nintendo Switch con un'avventura che si preannuncia appassionante, ambientata prima degli eventi di Dragon Quest 4 e con un protagonista d'eccezione, Psaro, il principe che diventerà poi il nemico del quarto capitolo. Potremo assistere alle gesta del giovane guerriero ed esplorare per la prima volta il regno di Nadiria in un contesto tridimensionale, che ridisegna lo scenario rispetto alle sue origini 2D e introduce diverse zone differenti al suo interno, destinate a cambiare aspetto anche in base all'alternanza delle stagioni. Il tutto impreziosito da una grafica in cel shading in stile anime che appare perfetta per l'occasione. Abbiamo scritto uno speciale su Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro, l'avete letto?

Avatar: Frontiers of Pandora Una sequenza di combattimento in Avatar: Frontiers of Pandora In uscita su PC, PS5 e XSX il 7 dicembre La saga cinematografica di James Cameron torna su PC e console con Avatar: Frontiers of Pandora, un ambizioso action adventure in prima persona dotato di una struttura a mondo aperto che ci consentirà di visitare il pianeta Pandora e scoprirne i segreti, mentre controlliamo una guerriera Na'vi determinata a difendere la sua tribù dall'invasione delle truppe RDA. Imprigionata e costretta a un sonno criogenico durato quindici anni, la protagonista del gioco si risveglia dopo la ritirata ufficiale dei terrestri e si trova a dover riconquistare la fiducia della sua gente poco prima che i militari tornino all'attacco con i loro potenti mech, dando vita a una nuova, furiosa battaglia per il destino di un mondo che avremo il compito di preservare. Abbiamo provato Avatar: Frontiers of Pandora alcune settimane fa: nell'articolo trovate le nostre impressioni.

ARK: Survival Ascended Una battuta di caccia al dinosauro in ARK: Survival Ascended In uscita su PS5 a dicembre L'esperienza classica del survival sviluppato da Studio Wildcard ridisegnata per il potente Unreal Engine 5, ARK: Survival Ascended ci metterà al comando di un personaggio catapultato su di un'isola solo all'apparenza desolata: lo scenario è in realtà abitato da enormi e pericolosi dinosauri, nonché da decine di altri giocatori pronti a ucciderci per impadronirsi delle nostre risorse oppure a stringere con noi un'alleanza. Dovremo imparare a sopravvivere rapidamente, scendendo a patti con le tante insidie, ma anche le opportunità di un'ambientazione ricca di materiali ed elementi da sfruttare per la costruzione di armi, oggetti, ripari e finanche meccanismi complessi. L'impianto originale è stato inoltre arricchito di novità sul fronte del gameplay e dell'interfaccia, al fine di modernizzare non solo il comparto visivo ma anche le meccaniche di gioco.