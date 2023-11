Destiny 2: La Forma Ultima rinviato, nuova data d'uscita svelata

Naturalmente si tratta di un bel colpo per Destiny 2, che negli ultimi mesi sta avendo una grossa crisi di risultati. Fortunatamente da qui all'arrivo di La Forma Ultima dovrebbero arrivare degli altri contenuti, con la Season of the Wish che partirà domani e si estenderà fino al lancio dell'espansione.

E la nuova stagione?

Bungie ha deciso di mantenere intatta la pianificazione della Season of the Wish, di cui la maggior parte dei contenuti e delle aggiunte alla storia saranno pubblicati tra novembre e febbraio 2024. Ci sono però ulteriori contenuti in sviluppo per coprire il buco tra la fine originariamente programmata per la stagione e l'arrivo di Destiny 2: La Forma Ultima.

Quindi a febbraio ci saranno delle nuove quest basate sulla progressione settimanale chiamate Wishes e sarà lanciato Moments of Triumph che frutterà delle ricompense uniche. Successivamente arriverà Guardian Games che si focalizzerà sulla competizione classe contro classe. A partire da aprile, poi, ci saranno due mesi di aggiornamenti dei contenuti chiamati Destiny 2: Into the Light, che preparerà i giocatori al loro Guardian's Journey nel Traveler. A maggio saranno poi aggiunte tre nuove mappe PvP.

Bungie si scusa comunque per il rinvio di Destiny 2: La Forma Ultima, già ampiamente preannunciato da Jason Schreier.