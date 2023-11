Baldur's Gate 3: la patch 5 arriva questa settimana su PC e PS5

Continua il supporto post-lancio per Baldur's Gate 3, con il team di Larian che si è affacciato sui social per comunicare che la patch 5 verrà pubblicata durante il corso di questa settimana su PS5 e PC.

Per il momento non è stata indicata una data precisa né sono stante fornite delle note dell'aggiornamento. In compenso, lo studio ha svelato che la patch andrà a risolvere i bug visivi che si verificano nelle scene di bacio con Astarion. Inoltre, verrà risolto il problema relativo agli "atti di violenza e furto perennemente attivi" introdotto con il precedente aggiornamento che possono causare rallentamenti anche vistosi.

Larian ha aggiunto che la patch 5 di Baldur's Gate 3 avrà molte altre novità e che presto pubblicherà un community update dove illustrerà le modifiche più importanti.