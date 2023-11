Baldur's Gate 3: annunciata la Deluxe Edition fisica per PS5, PC e Xbox Series X|S

Larian Studios aveva promesso di avere novità importanti per gli amanti dei giochi in formato retail ed è stata di parola. Lo studio ha annunciato la Baldur's Gate 3: Deluxe Edition fisica per PS5, Xbox Series X|S e PC, un'edizione ricca di contenuti, tanto che potrebbe rivaleggiare con una Collector's Edition, nonostante verrà proposta prezzo standard.

Per la precisione, Baldur's Gate 3: Deluxe Edition arriverà nei negozi durante il primo trimestre del 2024 al prezzo di 79,99 euro. La versione PS5 sarà su due dischi, quella Xbox Series X|S su tre dischi, mentre quella PC includerà un DVD con un installer personalizzato e un chiave per Steam. Tutte e tre includeranno gli stessi contenuti della Digital Deluxe Edition, assieme ad alcuni oggetti da collezione tra cui una ost su tre dischi, una mappa e altro ancora, il tutto racchiuso in un box da collezione. I preorder sono già disponibili sul sito ufficiale di Larian a questo indirizzo.