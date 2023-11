Redfall: l'Update 3 è disponibile, con tanti miglioramenti e un nuovo fucile

Arkane e Bethesda hanno pubblicato l'Update 3 di Redfall praticamente a sorpresa, disponibile da oggi su PC e Xbox Series X|S, portando con sé numerosi miglioramenti al gioco e anche un nuovo fucile.

Per quanto riguarda l'arma in questione, si tratta del "Basilisk", un fucile in grado di caricare la prima pallottola di un caricatore con il potere UV, in grado di pietrificare i vampiri, in base alla descrizione. Inoltre, risulta particolarmente interessante la conferma dei contenuti previsti per l'Hero Pass, annunciato al lancio di Redfall.

Bethesda ha confermato di continuare lo sviluppo sui contenuti dell'Hero Pass di Redfall, dunque "nuovi eroi e aggiornamenti" sono previsti per i prossimi mesi nel 2024, ancora senza date di uscita precise ma evidentemente in arrivo.