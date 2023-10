Redfall: 60 fps su Xbox Series X|S e performance migliorate su PC con l'update 2

L'assenza della modalità performance su console al lancio era uno degli aspetti più criticati dai giocatori, anche se purtroppo non si tratta dell'unica mancanza o pecca di Redfall, come potrete leggere nella nostra recensione , con la speranza dunque questa aggiunta sia uno stimolo per attirare nuovi giocatori e convincere i vecchi a tornare e provare le altre novità introdotte con la patch.

Bethesda e Arkane Studios hanno pubblicato il corposo update 2 di Redfall , che ha finalmente introdotto la modalità performance a 60 fps per Xbox Series X|S e miglioramenti alle performance per PC assieme a un gran numero di migliorie e correzioni.

Le novità della patch

Stando a quanto riportato nelle note ufficiali dell'aggiornamento, che potrete leggere al completo a questo indirizzo, tra le novità troviamo le uccisioni furtive per eliminare i seguaci e i soldati Bellwether con armi e paletti, un bilanciamento migliore per scontri durante le missioni e gli incontri nell'open world, con i nemici che ora si scanseranno per evitare il fuoco amico. In generale, uno degli obiettivi della patch è quello di offrire ai giocatori una "Redfall ancora più pericolosa con una popolazione aumentata di nemici nel mondo aperto e nuovi scontri".

Inoltre, sono state apportate varie migliorie alla regolazione della mira assistita e delle zone morte delle levette analogiche, nonché varie modifiche e ribilanciamenti di vari elementi di gioco e funzioni per l'accessibilità.