PlayStation, Jim Ryan e quella voglia di live service che stava affossando Naughty Dog

Tutto fa pensare che il pur talentuoso team non fosse in realtà a proprio agio con la realizzazione di un'esperienza multiplayer, evidentemente imposta dall'alto, e alla fine i nodi sarebbero venuti al pettine, con conseguenze drammatiche per gli sviluppatori al lavoro su quello specifico progetto.

Nelle ultime ore i sempre più insistenti rumor sui problemi dello studio diretto da Bruce Straley e Neil Druckmann si sono moltiplicati: si è parlato di licenziamenti in corso e del fatto che The Last of Us Multiplayer sarebbe stato cancellato , dopo la notizia dell' addio del designer della monetizzazione .

Jim Ryan ha rassegnato le sue dimissioni, a marzo 2024 abbandonerà il proprio ruolo di presidente di PlayStation e la sua gestione verrà certamente ricordata per i numeri straordinari totalizzati da PS5, ma al contempo per quella voglia di live service che rischiava di affossare Naughty Dog .

I live service servono

Fortnite, uno degli esempi più limpidi di live service di successo

Alcuni giorni fa abbiamo ragionato in un editoriale sul fatto che Jim Ryan non ha sbagliato a puntare sui live service, perché PlayStation ne ha bisogno per crescere: il mercato videoludico ha preso una certa direzione, ormai da diversi anni, ed è chiaro che bisogna essere forti anche sul fronte dei GaaS per poter ambire a moltiplicare le entrate.

Probabilmente è l'approccio che si è rivelato sbagliato: com'è noto, Sony fa parecchio affidamento su Naughty Dog, ma in questo caso lo studio si è rivelato essere il cavallo sbagliato su cui puntare, e in generale l'esperienza con un determinato genere non è qualcosa che si possa improvvisare o costruire dall'oggi al domani.

A criticare la strategia di Ryan sono stati tuttavia anche altri team di sviluppo interni, che stando a un report di Jason Schreier hanno ritenuto negativa la svolta verso i giochi live service, un filone che la recente cancellazione di Hyenas ha confermato essere soggetto a grandi incertezze.

PlayStation deve dunque continuare a essere PlayStation, portare nei negozi le straordinarie esperienze narrative a base single player per cui è famosa in tutto il mondo e solo in seconda battuta sperimentare sul fronte delle produzioni multiplayer, affidandone però la realizzazione a esperti come Bungie, cosa che peraltro giustificherebbe l'investimento per l'acquisizione dei creatori di Halo e Destiny.

Voi che ne pensate? Parliamone.