Senua's Saga: Hellblade 2, un video mostra una sessione di makeup da sette ore

Senua's Saga: Hellblade 2 utilizza tecnologie all'avanguardia per quanto concerne il rendering dei personaggi, ma prima di digitalizzare tutti i materiali è necessario crearli a mano e un video pubblicato da Ninja Theory documenta questo lungo e difficile progresso con una sessione di makeup da sette ore.

Tanto è stato necessario ai truccatori e ai costumisti reclutati dal team per preparare Melina Juergens alle riprese della sessione di performance capture, estendendo i suoi capelli, avvolgendola in un abito da guerriera e "sporcandole" la pelle in vari modi al fine di ricreare il personaggio e le sue peculiarità estetiche.

L'uscita di Senua's Saga: Hellblade 2 avverrà nel corso del prossimo anno e la sensazione è che Ninja Theory voglia accompagnarci in questo percorso documentandolo costantemente con una serie di video di approfondimento.