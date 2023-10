Fate/Samurai Remnant, vendite per oltre 300.000 copie nella prima settimana

Un filone eterno

Considerando che il primo esponente della formula uno-contro-mille, Dynasty Warriors 2, ha fatto il proprio debutto ben ventitré anni fa e quell'impianto non è stato più di tanto ritoccato nel corso del tempo, bisogna riconoscere il valore di un filone apparentemente eterno.

Al di là infatti delle uscite principali con i vari Dynasty Warriors, Samurai Warriors e Orochi Warriors, la saga ha dato vita a una quantità enorme di spin-off basati su proprietà intellettuali differenti, come Hyrule Warriors, One Piece: Pirate Warriors, Fire Emblem Warriors, Berserk and the Band of the Hawk e altri ancora.