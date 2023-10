Call of Duty Warzone Mobile è stato rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita

Activision Blizzard ha rinviato il lancio di Call of Duty Warzone Mobile. Precedentemente in programma per il 2023, la versione per device iOS e Android del battle royale sarà disponibile durante il corso della primavera del 2024.

La conferma è arrivata durante il Call of Duty: Next andato in onda ieri, dove per l'occasione Activision ha svelato che al lancio oltre alla mappa Verdansk, i giocatori potranno darsi battaglia nella modalità a 120 giocatori anche a Rebirth Island.