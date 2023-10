Alan Wake 2 e 60 fps, Remedy parla della modalità prestazioni su PS5 e Xbox

Alan Wake 2 includerà una modalità prestazioni a 60 fps su PS5 e Xbox Series X, ma si tratta di una feature annunciata solo di recente e IGN ha intervistato al riguardo Thomas Puha, Communications Director di Remedy Entertainment.

Puha ha spiegato che in origine si è pensato a puntare unicamente sui 30 fps per via del tipo di esperienza che il team stava confezionando ma anche per portare sullo schermo la massima qualità visiva possibile e soddisfare le richieste delle tecnologie impiegate per questo progetto.

L'annuncio dei 60 fps di Alan Wake 2 su PS5 e Xbox Series X è dunque arrivato al termine di una lunga discussione e di un'altrettanto lunga opera di ottimizzazione che il team ha dovuto compiere negli ultimi mesi.