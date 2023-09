Alan Wake 2 andrà a 60 fps su PS5 e Xbox Series X in modalità Performance

Alan Wake 2 avrà una modalità Performance che consentirà al gioco di andare a 60 frame al secondo su PS5 e Xbox Series X, la conferma è arrivata in questi minuti dal responsabile delle comunicazioni di Remedy, Thomas Puha.

Con un messaggio affidato a X, Puha ha riferito che il nuovo gioco avrà dunque una modalità di visualizzazione che consentirà di dare la priorità alle performance, che dovrebbe consentire ad Alan Wake 2 di raggiungere i 60 fps, almeno come target.



"Sono felice di comunicare che Alan Wake 2 avrà una modalità Performance su PS5 e Xbox Series X", si legge nel messaggio di Puha su X. "Il gioco è stato costruito fin dall'inizio come esperienza a 30 fps, concentrandoci sulla qualità grafica, ma in qualche modo siamo riusciti a introdurre anche una solida modalità Performance. Ne parleremo in dettaglio più avanti".