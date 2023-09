Horizon Forbidden West: Complete Edition annunciato su PS5 e PC con data d'uscita

Horizon Forbidden West: Complete Edition è infine ufficiale: dopo essere comparso in varie voci di corridoio, il gioco è stato annunciato in questi minuti da Sony sul PlayStation blog, in arrivo su PS5 e PC con data d'uscita per quanto riguarda la versione console e indicazione di lancio anche su piattaforma Windows.

Horizon Forbidden West: Complete Edition sarà disponibile su PS5 molto presto: confermando quanto emerso da un rivenditore nipponico nelle ore scorse, il gioco arriverà su console il 6 ottobre 2023, comprendendo tutti i contenuti dell'originale più la maxi-espansione Burning Shores.

Per quanto riguarda la versione PC, non c'è ancora una data d'uscita ma Sony ha riferito che è in lavorazione in collaborazione tra Guerrilla e Nixxes Software, con lancio previsto all'inizio del 2023 su Steam ed Epic Games Store.