Horizon Forbidden West, data di uscita su PC rivelata da un rivenditore giapponese?

È stato il noto leaker billbil-kun a riportare per primo l'arrivo di Horizon Forbidden West su PC con la Complete Editon , e sempre lui ha rilanciato il post in cui veniva menzionata la data comparsa sul sito del retailer nipponico.

Un lancio a sorpresa?

Horizon Forbidden West: Burning Shores, un'immagine dell'espansione

Viste le tempistiche, esiste la possibilità che Sony voglia optare per un lancio a sorpresa. Horizon Forbidden West: Complete Edition per PS5 dovrebbe dunque uscire il 6 ottobre 2023, cosa che non lascia ormai molto tempo a Sony per un annuncio in grande stile, ma questo potrebbe avvenire anche attraverso un semplice comunicato attraverso il blog ufficiale o i social della compagnia, come avvenuto anche in passato.

Si tratterebbe di un'iniziativa simile a quelle già effettuate da PlayStation per altri titoli first party, come lo stesso primo capitolo della serie, che dopo l'uscita della maxi-espansione Frozen Wilds ha visto una nuova edizione del gioco completa di tutti i contenuti, dunque con una manovra del tutto corrispondente a quella che dovrebbe caratterizzare anche Forbidden West dopo il lancio dell'espansione The Burning Shores.

Al momento non ci sono ulteriori descrizioni sul prodotto, ma il pacchetto dovrebbe contenere tutti gli elementi di Horizon Forbidden West originale più l'espansione The Burning Shores, insieme anche ad alcuni bonus digitali come colonna sonora, art book digitale e anche un fumetto in digitale sulla storia del gioco.