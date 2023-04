Chi ha completato l'intera storia di Horizon Forbidden West sa bene come il secondo capitolo delle avventure di Aloy finisca con un enorme cliffhanger che funge da possibile antefatto di quello che verrà raccontato nell'immancabile terzo episodio della serie. In moltissimi però avevamo dato per scontato che questo primo DLC, Burning Shores, un contenuto aggiuntivo corposo che si configura come una vera e propria espansione , potesse in qualche modo portare avanti quella narrazione e fungere da ponte con il futuro capitolo.

Una storia che è un po’ un filler

Aloy a bordo di un Tuffoplano, la nuova macchina volante di Burning Shores

Con una decisione particolarmente inedita per il nostro settore, per giocare a Burning Shores è fondamentale non solo aver finito Horizon Forbidden West, ma bisogna trovarsi nell'open world post-finale perché solo così potremo ricevere la chiamata di Sylens sul focus di Aloy e dare il la al canovaccio narrativo dell'espansione. Se per qualche strano motivo avete scelto a suo tempo di iniziare una Nuova Partita+ e non vi siete tenuti da qualche parte un precedente salvataggio, preparatevi a una corsa sfrenata per poter finire nuovamente il titolo originale, altrimenti il DLC rimarrà un componente scaricato, ma non avviabile.

Con questa scelta, dicevamo poco sopra, abbastanza atipica in un mercato dove sviluppatori e publisher cercano di mettere costantemente i giocatori nella migliore delle condizioni per fargli provare (e acquistare) qualsiasi contenuto aggiuntivo, Guerrilla ha potuto dare per scontato che chiunque approcciasse l'espansione fosse ben al corrente del particolare finale con cui si concludeva proprio Forbidden West. Nemesi si prepara ad approcciare la terra e i nostri devono trovare il modo di contrastare questa terrificante intelligenza artificiale sfuggita al controllo degli Zenith.

Peccato però che questa terribile minaccia è lì nell'aria, ma non si muove di una virgola visto che in Burning Shores dovremo vedercela con uno Zenith saltato fuori un po' dal nulla e che, guarda caso, tutti avevano dato per morto quando in realtà se ne stava rintanato in un'isola impegnato a portare su nuovi livelli di immaginazione il culto della sua personalità. Abbiamo chiaramente apprezzato la capacità del team di scrittori della software house olandese di mettere in scena un personaggio interessante, Walter Londra, una frangia dispersa dei Quen naufragata in seguito a una spedizione navale e, soprattutto, una comprimaria che seguirà Aloy per praticamente l'intera storia principale, Seyka.

Tuttavia, senza voler rischiare alcun tipo di spoiler, dobbiamo ammettere di non essere rimasti particolarmente soddisfatti proprio dal comparto narrativo. I colpi di scena sono telefonati, sul modo frettoloso con cui si è deciso di far evolvere i rapporti sentimentali di Aloy si potrebbe scrivere un articolo a parte, e più in generale l'idea che ci siamo fatti di Burning Shores è di un filler, se ci passate il termine di paragone con serie e anime. Un sontuoso, ricco, vistoso e apprezzabile filler, ma comunque pur sempre un riempitivo che non sposta di un singolo millimetro l'arco narrativo principale della serie rimandando ogni risposta e reale evoluzione della trama all'immancabile terzo capitolo di Horizon che, chissà quando, potremo giocare.

La nuova mappa è ambientata a Los Angeles, con tanto di collina di Hollywood

La capacità di Guerrilla di disegnare la missione principale in modo inedito rispetto al passato è sicuramente da premiare, con Seyka che sarà praticamente sempre al nostro fianco, pronta non solo a darci una mano nei combattimenti e a chiacchierare con Aloy nei momenti morti, ma anche a risolvere una manciata di enigmi ambientali generando una sensazione di simil-cooperativa sicuramente affascinante. Tuttavia proprio parlando di missioni, non possiamo fare a meno di evidenziare che le missioni principali saranno soltanto 5 e, pur essendo presente un nugolo di attività secondarie, alcune delle quali inedite (come le statuine di Pangea che hanno generato tanti problemi nella localizzazione italiana), abbiamo impiegato meno di 10 ore per vedere gran parte di quello che il DLC è in grado di offrire in termini di storia.