Horizon Forbidden West Burning Shore: la mappa è grande un terzo del gioco principale

Ogg, 19 aprile 2023, è la data di uscita di Horizon Forbidden West: Burning Shores, il DLC del gioco di Guerrilla Games del 2022. Questo nuovo contenuto propone varie novità e, ovviamente, tra queste è compresa una nuova mappa da esplorare. Quanto è grande, però, questa area? Secondo quanto riportato da un video di PlayStation Access, le Sponde brucianti sono circa un terzo della mappa del gioco principale.

Si tratta di dimensioni alquanto generose, visto che la mappa principale di Horizon Forbidden West è massiccia e richiede molte ore per essere esplorata in modo approfondito. Ovviamente le dimensioni della mappa non sono affatto l'unico fattore rilevante, in quanto tutto dipende dalla densità di missioni, aree uniche da esplorare, incontri con le macchine e collezionabili da trovare. Il gioco base però era soddisfacente sotto questo punto di vista quindi possiamo supporre che Horizon Forbidden West: Burning Shores non sarà de meno.

Il video di PlayStation Access è disponibile qui sotto e la parte da visualizzare in caso vogliate vedere con i vostri occhi la mappa di Horizon Forbidden West: Burning Shores è il minuto 12:45. Si tratta di un'area più o meno rettangolare, con una buona divisione tra aree acquatiche e aree emerse. Ricordiamo anche che in questo DLC è presente una nuova creatura, il Waterwing, che permette di esplorare anche sott'acqua in modo rapido, quindi l'area acquatica non è da vedere come una zona "vuota".

Oltre a mappa e creature, Horizon Forbidden West: Burning Shores propone anche una nuova trama e nuovi personaggi, compresa una nuova alleata di nome Seyka. Proprio a questo riguardo, potete vedere un video che ci mostra Seyka e alcuni scorci del DLC.