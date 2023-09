Star Wars: Ahsoka, analizziamo l'episodio 1x07 su Disney+

Mettiamola così: dopo i picchi altissimi raggiunti nelle scorse settimane - il duello su Seatos, il Mondo tra i mondi, la partenza dei purgil, il ritrovamento di Ezra e così via - doveva arrivare lo scivolone a interrompere la striscia positiva, e il penultimo episodio di Ahsoka, "Sogni e follie", è stato esattamente questo. Non un brutto episodio di per sé, ma sotto alcuni aspetti ci è sembrato abbastanza debole, specie considerando che anticipa il finale di stagione della prossima settimana. Naturalmente ne parleremo approfonditamente in questa recensione di Star Wars: Ahsoka 1x07 , perciò vi ricordiamo di tornare dopo aver guardato l'episodio visto che nelle prossime righe ci saranno spoiler a profusione. E via che si va.

La Nuova Repubblica del fanservice

C-3PO alla riscossa in Ahsoka 1x07

L'episodio si apre col rapporto di Hera Syndulla al consiglio del Senato: una breve parentesi che risolve la sua sottotrama, raggruma un bel po' di fanservice in cinque minuti e ci ricorda quanto Dave Filoni - sempre sia lodato - sia pessimo a scrivere la politica. No, davvero, non c'è mai riuscito, neppure nei suoi capolavori Clone Wars e Star Wars Rebels e, dopo aver ascoltato i dialoghi assolutamente incredibili di Andor, il confronto si è fatto davvero impietoso. Genevieve O'Reilly torna a interpretare la senatrice Mon Mothma e ritroviamo anche Nelson Lee nei panni di Hamato Xiono che, vi ricordiamo, è il padre di Kazuda, il protagonista di Star Wars Resistance. E casomai ve lo steste chiedendo, no, non è una spia dell'Impero, non è un traditore e non ha nulla a che fare col Nuovo Ordine: è semplicemente un cretino.

La scena nell'aula improvvisata serve fondamentalmente a due cose: ci ricorda quanto debole e impreparata fosse la Nuova Repubblica già a questo punto della storia - il negazionismo di Xiono fa molto Cornelius Caramel nella saga di Harry Potter, avete presente? - e in più ci aiuta a collocare cronologicamente questa serie TV, dato che si fa riferimento all'incursione di Moff Gideon su Mandalore, cioè al finale di The Mandalorian 3.

Come si risolve tutto? Col contributo di Leia Organa per conto di un fanservice ambulante: C-3PO. Non possiamo negare di aver sorriso all'entrata in scena del droide protocollare più amato di tutti i tempi - anche se Han Solo avrebbe qualcosa da ridire a riguardo - e specialmente perché in lingua inglese lo doppia ancora Anthony Daniels ed è stato anche un modo furbo di intrecciare nella serie TV i protagonisti storici di Star Wars, ma che un caso così grave si risolva in un attimo, praticamente un minuto dopo aver chiamato in ballo la corte marziale, lascia un po' interdetti. L'idea sarebbe quella di trasmettere l'importanza monumentale che Leia ha assunto nella politica galattica dopo la Battaglia di Endor, ma chi conosce un po' l'Universo Espanso sa che la sua posizione a questo punto è in realtà molto indebolita dal fatto che ormai tutti sanno che suo padre era Darth Vader.

Insomma, questa parte a Filoni non è riuscita benissimo: abbiamo avuto l'impressione che volesse risolvere una sottotrama infilandoci più guest star possibili - ci sono anche Chopper e Carson Teva - ma la scrittura lascia il tempo che trova e dipinge solo maldestramente i punti deboli del modello democratico. Un discorso molto più complesso di quanto si potrebbe spiegare in cinque minuti di fanservice.