The First Descendant e le troppe similitudini con Warframe

Se siete appassionati di Warframe e avete dato una possibilità alla beta di The First Descendant in queste settimane, siamo sicuri che avrete provato un certo senso di familiarità, che va oltre il fatto che siano entrambi sparatutto in terza persona ad ambientazione futuristica basati sul loot. Preso come gioco a sé stante, l'ultimo MMOTPS di Nexon non è così male: le armi sono solide tra le mani di chi gioca, la grafica è un bel vedere e i personaggi si difendono bene in fatto di abilità e stili di combattimento. Certo ha anche non pochi difetti come un grind estremamente monotono e delle missioni assolutamente poco ispirate, esattamente come vi abbiamo raccontato nel nostro provato di The First Descendant. Adesso, invece, vogliamo concentrarci sulle molte cose che gli sviluppatori di Nexon hanno preso a piene mani da Warframe. La familiarità che menzionavamo prima, infatti, non è dettata da atmosfere o suggestioni, ma dal fatto che sia nei personaggi sia, soprattutto, nei sistemi di gioco, questo titolo coreano usa la stessa struttura, la stessa suddivisione, la stessa progressione e gli stessi meccanismi del prodotto di Digital Extremes. Per alcuni componenti come il Livello di Maestria, per esempio, non si sono nemmeno presi la briga di cambiargli nome, è la stessa cosa e si ottiene nello stesso modo.

Un inizio molto simile Warframe e The First Descendant si somigliano davvero tanto a cominciare dai primi momenti per poi arrivare ai sistemi di gestione dei potenziamenti e degli eroi Proprio come in Warframe, quando inizierete a giocare a The First Descendant vi verrà chiesto di scegliere tra uno di tre personaggi che non potrete più cambiare. Questi sono Ajax, un tank con mobilità migliorata e uno scudo (che ricorda molto il Warframe Volt), Viessa, un personaggio che usa abilità congelanti molti simile a quelle di Frost, e Lepic, un soldato che usa le sue abilità per raggruppare insieme i nemici e danneggiarli, proprio come il Warframe Mag. Subito dopo la fine della prima missione, poi, farete conoscenza della vostra Guida, una voce femminile suadente che vi "ha risvegliato perché in questo momento di crisi ha proprio bisogno di voi". Sarà lei a spiegarvi molti dei vostri obiettivi all'inizio delle missioni e interagendo con lei che scoprirete molti segreti sul mondo di gioco che il resto dei personaggi non vi vogliono dire: inutile sottolineare le incredibili somiglianze con il Lotus. Terminata la prima missione, le similitudini con Warframe iniziano a diradarsi leggermente perché al posto di un sistema di pianeti dovrete liberare dalla presenza nemica una serie di regioni di un continente. Non appena il gioco vi chiederà di aprire il vostro inventario, però, ricomincerete ad avere una serie di dejà vu. Tanto le armi quanto i discendenti hanno degli slot per equipaggiare dei modificatori passivi (mod) di rarità variabile. Questi potenziamenti possono essere smantellati per ottenere le due diverse risorse necessarie a potenziarli o combinati tra loro per essere migliorati; esattamente come in Warframe. L'unica differenza è che al posto di interagire con una parte della vostra nave dovrete sorbirvi le linee di dialogo di un fastidioso personaggio del quartier generale. I due sistemi sono esattamente identici al punto che tanto le armi quanto i Discendenti hanno dei livelli di potere all'aumentare dei quali crescono anche i punti che avrete a disposizione per equipaggiare le modifiche negli otto slot disponibili.