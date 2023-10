The Talos Principle 2: demo per PC ora disponibile su Steam

Anticipando l'inizio dello Steam Next Fest, Devolver Digital e Croteam hanno pubblicato la demo della versione PC di The Talos Principle 2, ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori.

Se siete interessati, potrete scaricare la versione di prova da Steam a questo indirizzo. Per il momento non è sembrerebbe in programma una demo per le versioni PS5 e Xbox Series X|S di The Talos Principle 2.

Stando ai dettagli forniti, la versione di prova permetterà ai giocatori di mettersi alla prova con alcuni puzzle presenti nelle fasi iniziali dell'avventura, a mo' di riscaldamento in vista di una sezione ambientata a circa metà gioco e che dunque propone rompicapi più complicati. Precisiamo che non sarà possibile in alcun modo trasferire i progressi fatti nel gioco completo.