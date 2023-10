Lies of P riceverà dei DLC: lo ha confermato ufficialmente Neowiz

Neowiz, il produttore coreano di Lies of P, ha confermato ufficialmente che il gioco riceverà dei DLC: i contenuti scaricabili sono stati pianificati e immaginiamo che siano attualmente in sviluppo presso Round8 Studio.

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Lies of P ha fatto parecchio discutere per via delle sue meccaniche soulslike, che riprendono in maniera fin troppo precisa i lavori di FromSoftware pur declinando il tutto all'interno di un'ambientazione davvero peculiare.