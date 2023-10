Forza Motorsport: un video confronto con il primo trailer rivela un downgrade grafico

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video in cui confronta il primo trailer ufficiale di Forza Motorsport con catture in presa diretta della versione PC del gioco completo con settaggi al massimo, mettendo in evidenza un downgrade grafico.

Stando all'analisi del tech enthusiast la versione finale del gioco ha subito un peggioramento dell'illuminazione e alcuni elementi dell'ambiente. Ciò non rende in alcun modo il comparto grafico complessivamente da bocciare, che anzi a suo avviso è ottimo per il genere di riferimento.

"Grazie al gameplay del reveal di Forza Motorsport del 2022, ho potuto fare un confronto piuttosto interessante con la versione finale. È innegabile che ci sia un downgrade nell'illuminazione e in alcuni elementi dell'ambiente, ma è comunque un ottimo lavoro a livello visivo all'interno del genere dei giochi di corse."