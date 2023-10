Fortnite, il Pacchetto Transformers ha un trailer e una data di uscita ufficiale

Il Pacchetto Transformers di Fortnite ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Epic Games con un trailer: sarà disponibile in formato fisico a partire dal 13 ottobre e in digitale dal 21 ottobre.

Intanto, però, Epic Games non se la passa bene

Se da un lato continua la strategia delle collaborazioni per Fortnite, Epic Games non se la passa bene: l'azienda ha licenziato quasi 900 dipemndenti per ridurre i costi e il prezzo dei V-Buck aumenterà a ottobre.

Si tratta di segni che fanno pensare che qualcosa nel meccanismo del celebre battle royale abbia cominciato a incrinarsi, ed è chiaro che il team di sviluppo dovrà correre rapidamente ai ripari, immaginando magari un effettivo successore per mischiare un po' le carte e rilanciare il franchise.