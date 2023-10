The Last of Us multiplayer sarebbe stato completamente cancellato, secondo un insider

The Last of Us multiplayer, o fazioni che dir si voglia, non sarebbe congelato, ma cancellato, stando all'insider ViewerAnon, che già in passato aveva riportato delle notizie poi dimostratesi vere sulla serie di Naughty Dog.

Più attivo in ambito cinematografico che videoludico, ViewerAnon ha in un realtà usato un'espressione più colorita per definire lo stato del gioco: "È morto, Jim", citazione della serie originale di Star Trek diventata un meme usato per indicare la fine prematura di qualcosa.

L'insider ha pubblicato il suo commento in relazione all'addio del progettista della monetizzazione del gioco. In effetti persa una figura così importante per un gioco live service, non era difficile azzeccare il fatto che il The Last of Us multiplayer non esistesse più o, quantomeno, che stesse già con un piede nelle fossa. Del resto già il più articolato resoconto pubblicato da Kotaku lasciava ben poche speranze sul gioco.