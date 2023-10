Sword Art Online: Last Recollection, il trailer di lancio ricorda che è disponibile da oggi

Sword Art Online: Last Recollection è basato su un nuovo arco narrativo che tratta ancora della guerra dell'Underworld, in questo caso una storia originale creata appositamente per questo gioco.

Bandai Namco Europe ricorda che Sword Art Online: Last Recollection è disponibile da oggi su PC, PlayStation e Xbox , e lo fa con un trailer di lancio che presenta qualcosa della storia e del gameplay di questo nuovo capitolo della lunga serie.

La cooperazione del party è la chiave

Con il suo cuore da eroe, Kirito ha il potere di riunire chiunque attorno a lui per combattere insieme per una giusta causa, e questo tema dell'unità del gruppo di combattenti è un elemento fondamentale e ricorrente di questo capitolo e della serie in generale.

In questo caso, i ragazzi dovranno affrontare una sfida notevole, visto che il nemico principale questa volta è la sovrana del Dark Territory, la Dea dell'Oscurità Vecta. Sword Art Online: Last Recollection contiene alcune novità per quanto riguarda anche il sistema di combattimento, che permette ai giocatori di alternare i membri del party con la pressione di un solo tasto.

Il sistema si focalizza in particolare sulla cooperazione del party, rendendo l'azione cooperativa di gruppo un elemento principale per poter vincere le battaglie. Dopo aver visto il video d'apertura, ecco dunque il trailer di lancio per il gioco ormai pronto sul mercato, di cui è disponibile anche una demo su PlayStation e Xbox.