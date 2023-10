Ghostwire: Tokyo gratis da oggi per gli abbonati a Prime Gaming

Ghostwire: Tokyo è dispobile gratuitamente da oggi per tutti gli abbonati a Prime Gaming, servizio compreso nell'abbonamento Prime di Amazon. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un action horror sviluppato da Tango Gameworks e diretto da Shinji Mikami, nel frattempo uscito dalla compagnia.

Per ottenere il gioco bisogna andare sulla pagina principale di Prime Gaming, quindi cercarlo tra le novità e cliccare sul pulsante per riscattarlo. Attenzione, perché il gioco sarà aggiunto al vostro account Epic Games Store. Se non ne avete uno dovrete necessariamente registrarvi al negozio di Epic Games. Ovviamente, nel caso in cui lo abbiate, dovete assicurarvi che non abbia limitazioni di sorta.

Finito il processo, troverete Ghostwire: Tokyo nella vostra libreria EGS, dove lo potrete scaricare liberamente.