Elden Ring è tornato primo nella top 10 globale di Steam

Il motivo del rinnovato successo del gioco di FromSoftware è da ricercarsi nello sconto del 34% applicato al prezzo del gioco in occasione dei già segnalati saldi di Bandai Namco . Si tratta dell'offerta migliore mai fatta registrare dal gioco. Evidentemente in molti stavano aspettando proprio una simile riduzione del prezzo per acquistarlo.

Successo rinnovato

L'attuale classifica globale di Steam

Come potete vedere, Elden Ring ha sopravanzato alcune grosse hit del periodo: Call of Duty, voce che comprende anche i ricavi di Call of Duty: Warzone e le prenotazioni di Call of Duty: Modern Warfare III; EA Sports FC 24, Cyberpunk 2077 e relativa espansione, Baldur's Gate 3 e New World, con quest'ultimo che gode di un'offerta incredibilmente vantaggiosa (uno sconto del 60%).

Insomma, nonostante dal lancio sia passato più di un anno e mezzo, l'interesse per Elden Ring è ancora altissimo, tanto da farlo tornare ai vertici di Steam.