Call Of Duty: Warzone, la nuova mappa Urzikistan è stata presentata con un video e dettagli

Call Of Duty: Warzone continua il suo percorso di evoluzione e arricchimento con l'arrivo di una nuova mappa, chiamata Urzikistan e presentata nelle ore scorse con un video dedicato insieme a diversi altri dettagli, durante l'evento ufficiale.

Nel corso della presentazione delle modalità multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 3, andato in scena nella serata di ieri, sono state annunciate diverse novità riguardanti il capitolo in arrivo per la serie di sparatutto in prima persona.

Oltre alla modalità Zombie presentata con un trailer gameplay, anche Warzone ha ricevuto la sua dose di novità, come dimostra questo nuovo video dedicato a Urzikistan, la mappa che verrà presto aggiunta ai contenuti del gioco multiplayer battle royale.

Il lancio della mappa è previsto per dicembre 2023, come parte integrante della Stagione 01 di Warzone dopo l'uscita di Modern Warfare 3.