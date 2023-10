Call of Duty: Modern Warfare 3, un trailer gameplay per Zombies

Activision Blizzard ha mostrato un nuovo trailer gameplay per la modalità Zombies di Call of Duty: Modern Warfare 3 all'interno dell'evento odierno dedicato al nuovo capitolo della serie.

Nel video possiamo vedere vari elementi del gioco e anche un'occhiata alla nuova mappa in stile open world che caratterizza la storica modalità in questione.

In questo caso, Zombies è una modalità di gioco in stile estrazione, seguendo la nuova tendenza imperante tra gli sparatutto in prima persona.

In sostanza, si tratta di una sorta di evoluzione della modalità DMZ vista nel capitolo precedente, in cui i giocatori si trovano a dover uscire dall'area in cui si trovano cercando di raggiungere vari obiettivi, mentre la mappa si riempie progressivamente di zombie.

Questo significa che, più va avanti la partita, e maggiori diventano le complicazioni per i giocatori, che devono cercare di agire in fretta per avere più possibilità di sopravvivenza.