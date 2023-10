iRacing acquisisce la licenza ufficiale NASCAR per i videogiochi su console

La licenza ufficiale è stata acquisita da iRacing da Motorsport Games , con i diritti che passano dunque da 704 Games alla compagnia specializzata in simulazioni di guida, che si occuperà dello sviluppo di un gioco per console basato sulla licenza NASCAR.

iRacing ha acquisito la licenza ufficiale NASCAR per poter pubblicare videogiochi su console basati su tale campionato automobilistico, cosa che rappresenta una notevole novità nell'ambito dei giochi di guida, vista anche la notorietà della simulazione in questione.

Un gioco su console nel 2025

Non sembra si tratti di un'aggiunta alla piattaforma iRacing, da quello che emerge in base alle prime informazioni. Sembra infatti che lo studio abbia intenzione di sviluppare appositamente un nuovo videogioco di guida per console, con uscita prevista per il 2025.

Si tratterà ovviamente di una simulazione, probabilmente incentrata sul campionato di corse americano con veicoli a ruote coperte, ma restiamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo. In ogni caso, NASCAR Heat 5 e NASCAR Rivals rimaranno in vendita sul mercato e continueranno ad essere supportato almeno fino al prossimo anno compreso.