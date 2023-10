Pokémon: la serie live action ha un primo trailer ufficiale

Non si tratta infatti di un adattamento vero e proprio dei videogiochi in forma di serie TV, quanto piuttosto di una serie incentrata sui videogiochi in questione e il loro uso nella vita reale. "Pack Your Pocket With Adventure", abbreviato in "PokéTsume", questo il nome dato alla serie in Giappone, si basa sulla storia della giovane Madoka Akagi e della sua vita alle prese con varie questioni e con il costante ricorso a Pokémon Rosso su Game Boy.

Un live action drama con Pokémon

La serie sarà trasmessa a partire dal 19 ottobre 2023 in Giappone ma non ci sono informazioni sull'eventuale arrivo in occidente, cosa che non è scontata considerando la particolarità della produzione.

La storia sembra toccare marginalmente i Pokémon, ma in verità questi ricoprono un ruolo importante nel percorso di maturazione della protagonista. Lontana da casa per lavoro, Madoka riceve un pacco dalla madre al cui interno trova anche un vecchio Game Boy e una copia di Pokémon Rosso.

La ragazza non gioca più con le console da molti anni, ma si ritrova a passare sempre più tempo con il suo Game Boy sul gioco dei Pokémon, prima presa dalla nostalgia e poi da un interesse crescente, mentre contemporaneamente si ritrova a dover affrontare varie sfide nella vita reale.

Il live action drama in questione era stato annunciato in estate e ha ora un'uscita più definita, prodotto in collaborazione da The Pokémon Company e TV Tokyo.