Baldur's Gate 3: Larian sembra chiedere agli utenti PS5 se vogliono una versione fisica

Volendo, il tutto si può tradurre in un interesse diretto di Larian sulla questione, per cui il team sarebbe interessato a conoscere l'eventuale interesse degli utenti per una versione fisica del gioco, sebbene la cosa non sia proprio così diretta ed esplicita.

Non si tratta di un messaggio ufficiale, ma Douse ha rilanciato un messaggio dell'utente Twitter GermanStrands in cui si chiedeva agli utenti PS5 se comprerebbero una versione fisica di Baldur's Gate 3, sostenendo di essere interessato alla questione.

La questione è un po' indiretta, ma un recente intervento del solito Michael Douse di Larian Studios , veramente iperattivo sui social, sembra indicare un certo interesse del team verso una possibile versione fisica per PS5 di Baldur's Gate 3 , per cui gli sviluppatori vorrebbero testare l'interesse del pubblico.

Edizione fisica solo in Giappone, per ora

D'altra parte, il titolo in questione rappresenta ormai una delle maggiori uscite di quest'anno e non solo, candidato a conquistare il titolo di gioco dell'anno e già capace di totalizzare vendite per 5,2 milioni di copie solo per quanto riguarda la versione Steam.



In una situazione del genere, appare piuttosto strano che Baldur's Gate 3 abbia un'edizione fisica solo per quanto riguarda il mercato giapponese su PS5, considerando anche come l'utenza della console Sony sia ancora piuttosto tradizionalista sul fatto di acquistare i giochi su disco.

Attendiamo dunque di vedere se ci saranno degli sviluppi sulla questione, mentre rimaniamo anche in attesa di informazioni sull'arrivo del gioco su Xbox Series X|S.