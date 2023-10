Armored Core 6: patch 1.03.1 disponibile, indebolisce lo shotgun e modifica altri elementi

FromSoftware ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Armored Core 6: Fires of Rubicon, con l'arrivo della patch 1.03.1 che si occupa in buona parte di bilanciamento, indebolendo un'arma considerata fin troppo potente come lo Shotgun, e modificando altri aspetti del gioco in un ribilanciamento generale.

Effettivamente, le tre armi colpite dall'operazione di "nerfing" sono considerate decisamente potenti, forse troppo rispetto agli standard di Armored Core 6: Fires of Rubicon, tanto da falsare un po' troppo il bilanciamento interno al gioco.

Vediamo dunque quali sono i tre elementi indeboliti con la patch 1.03.1:

Shotgun "SG-027 Zimmerman"

Grenade Cannon "Songbirds"

Stun Needle Launcher "VE-60SNA"

In tutti e tre i casi è stata abbassata la quantità di danno che le varie armi possono infliggere, oltre all'eventuale portata e impatto cumulativo. Il tutto, ovviamente, per cercare di equilibrare al meglio il bilanciamento del gioco.