Cyberpunk 2077: oltre 120 milioni di dollari spesi per riabilitare il gioco

Guardando ai dati finanziari svelati di recente da CD Projekt RED, emerge il fatto piuttosto impressionante che il team ha speso oltre 120 milioni di dollari per riabilitare il gioco e la reputazione dell'intera compagnia con un rilancio generale, compreso il lancio della nuova espansione Phantom Liberty.

Come riferito in precedenza, solo lo sviluppo dell'espansione ha richiesto 63 milioni di dollari, più altri 21 milioni di dollari per il marketing, a formare un totale di 84 milioni di dollari solo per quanto riguarda la maxi-espansione, che peraltro ha venduto già 3 milioni di copie al lancio, ma si è trattato di un'operazione che è andata ben al di là del semplice rilascio di un DLC.

Dopo il lancio disastroso di Cyberpunk 2077, c'era in gioco l'intera reputazione di CD Projekt RED, non solo uno dei progetti che avevano generato più hype in assoluto nella storia dei videogiochi. Lo stato disastroso delle versioni per le console di generazione precedente, oltre a numerosi problemi tecnici e mancanze che hanno caratterizzato il gioco in generale rispetto a quanto era stato promesso, hanno portato a un lancio dominato dalle polemiche.

Nel breve volgere di qualche giorno, abbiamo assistito al caos delle richieste di rimborso e anche alla rimozione totale del gioco dal PlayStation Store, con Sony colta alquanto di sorpresa dalla politica sui rimborsi messa subito in atto dal team polacco.