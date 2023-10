Cyberpunk 2077 ha venduto più di 25 milioni di copie

Un risultato a sorpresa?

Probabilmente molti saranno stupiti dal risultato di Cyberpunk 2077. L'impressione post lancio era quella di vendite inferiori alle attese, con richieste di rimborso piovute da ogni dove. Le polemiche per lo stato pietoso in cui versava il gioco erano così rumorose che Sony bloccò la vendita della versione PS4 su PS Store e CD Projekt Red fu sommersa di cause legali. A quanto pare però le vendite non ne hanno risentito più di tanto, segno che ciò che si percepisce spesso non è ciò che sta accadendo in realtà.

Va anche detto che nel corso dei circa tre anni trascorsi dal lancio, Cyberpunk 2077 è stato aggiornato molte volte, fino alla versione 2.0, che rende il gioco più simile a quello prospettato dalla campagna marketing.