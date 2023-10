Epic Games Store svela i tre giochi gratis del 12 ottobre 2023

Epic Games Store ha svelato quali sono i giochi gratis che saranno disponibili dal 12 ottobre 2023: Blazing Sails e Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE, che include Q.U.B.E. 10th Anniversary e Q.U.B.E. 2 Deluxe Edition. Vediamo tutti i dettagli a riguardo.

Come sempre, i giochi saranno reclamabili per una settimana, quindi fino al 19 ottobre 2023. Potrete passare attraverso l'Epic Games Launcher e, una volta aggiunti alla vostra libreria, saranno vostri per sempre: non sono necessari abbonamenti o pagamenti di alcun tipo per mantenere l'accesso ai titoli gratuiti.