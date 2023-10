Epic Games Store, gioco gratis del 5 ottobre 2023 disponibilie ecco come scaricarlo

Come ogni giovedì, anche oggi 5 ottobre 2023 Epic Games Store ha reso disponibile il suo gioco gratis della settimana, per tutti gli utenti del negozio. In questo caso si tratta di un titolo davvero particolare: Godlike Burger, in cui bisogna servire degli ottimi hamburger ai clienti, realizati con i clienti stessi.

Come scaricarlo? È semplicissimo: tutto ciò che dovete fare è visitare la pagina di Godlike Burger su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le vostre credenziali, cliccare sul pulsante "ottieni" e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione. Naturalmente dovete avere un account valido e senza limitazioni per aggiungere il gioco alla vostra libreria.