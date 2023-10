Cyberpunk 2077: CD Projekt ha annunciato la lavorazione di una serie TV o di un film

Il progetto è ancora nelle fasi iniziali di lavorazione, con la ricerca di uno sceneggiatore che scriva una nuova storia ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077. Garrett Kemble, David Levine, Ryan Schwartz e Bard Dorros produrranno per conto di Anonymous Content insieme a Charlie Scully. AC Studios di Anonymous Content sarà lo studio che si occuperà del progetto, che sarà sviluppato in stretta collaborazione con il team creativo di Cyberpunk 2077.

Anonymous Content è conosciuta per la produzione di serie pluripremiate come True Detective e Mr. Robot , nonché di film vincitori di premi Oscar come The Revenant e Spotlight.

Come parte della collaborazione, CD Projekt Red sta lavorando a stretto contatto con Garret Kemble, responsabile della televisione di Anonymous Content Studios , Ryan Schwartz, direttore dello sviluppo, e David Levine, capo creativo, un veterano dell'industria che è stato precedentemente una delle menti di HBO per oltre 10 anni, dove ha supervisionato la produzione di serie come True Detective, Westworld e True Blood. È stato anche coinvolto nella produzione delle prime stagioni di Il Trono di Spade.

Altre informazioni

Cyberpunk 2077 diventerà una serie TV

Le serie attuali degli AC Studios includono Saint X diretta da Dee Rees, Shantaram con Charlie Hunnam, The Last Days of Ptolemy Grey con Samuel L. Jackson e Dominique Fishback, oltre alla seconda stagione di Random Acts of Flyness. Le serie in arrivo includono la quarta stagione di True Detective con Jodie Foster, Time Bandits di Taika Waititi, Disclaimer di Alfonso Cuarón, con Cate Blanchett e Kevin Kline, e Savant, con Jessica Chastain.

CD Projekt Red è reduce dal successo dell'adattamento dell'universo di Cyberpunk 2077 con Cyberpunk: Edgerunners, serie animata creata in collaborazione con Studio Trigger, che ha vinto diversi premi importanti, tra cui Anime of the Year da IGN e Crunchyroll. Nel 2023, CD PROJEKT RED ha pubblicato il romanzo Cyberpunk 2077: NO_COINCIDENCE scritto dal famoso autore di fantascienza Rafal Kosik, mentre il nuovo gioco da tavolo Gangs of Night City è attualmente in produzione per la casa editrice di giochi da tavolo CMON.

Insomma, pare proprio che l'editore polacco voglia espandersi ben oltre il mondo dei videogiochi, lanciando progetti su diversi media che valorizzino le sue serie. Recentemente ha lanciato Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, l'espansione di Cyberpunk 2077.