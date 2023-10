NVIDIA: la GTC torna anche il prossimo anno con molte novità sull'intelligenza artificiale

Non sorprende che NVIDIA stia puntando fortemente sull'IA, rendendola il fulcro principale del suo sviluppo software. Questa strategia ha già portato a risultati tangibili, come il DLSS 3.5 recentemente annunciato e rilasciato, che è già apprezzabile nell'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077 .

Il futuro dell'intelligenza artificiale secondo NVIDIA

NVIDIA ha fatto dell'intelligenza artificiale il fulcro della propria line up

Per quanto riguarda il futuro di NVIDIA, nonostante sia ancora presto per definire quale direzione prenderà l'intelligenza artificiale per le aziende, la società ha investito massicciamente in questa area. Gli analisti del settore hanno formulato stime e proiezioni che indicano come NVIDIA potrebbe triplicare il valore delle sue azioni e, di conseguenza, del capitale investito, nel giro di pochi anni.

È quindi naturale che il tema principale della GTC sia incentrato sull'intelligenza artificiale. Ciò suscita grande curiosità su come NVIDIA intenda utilizzare questa tecnologia, sia attraverso la sua attuale suite di prodotti, sia mediante nuovi programmi in grado di migliorare ulteriormente le ottimizzazioni e la resa grafica dei contenuti multimediali e videoludici.