Battle.net va offline per varie ore e Blizzard si scusa con i propri giocatori

Blizzard non sta passando un periodo incredibile, con la chiusura della divisione eSport di Overwatch 2 alle porte e, ora, problemi con Battle.net. Per alcune ora, infatti, il servizio videoludico è stato inaccessibile e molti giocatori non hanno potuto giocare con i titoli esclusivi della piattaforma, come Diablo 4 (che perlomeno è in arrivo su Steam, a breve).

Il problema è stato così esteso da costringere Blizzard a scusarsi pubblicamente con i propri giocatori tramite i social media, come potete vedere qui sopra. Su X il team ha scritto: "Ci scusiamo ancora una volta per le inconvenienze causate oggi dai disservizi, stiamo lavorando per risolvere il tutto il più rapidamente possibile."