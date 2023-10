Dredge The Pale Reach è la nuova espansione: data di uscita e trailer

Black Salt Games ha annunciato la nuova espansione di Dredge: The Pale Reach, in arrivo il 16 novembre 2023. Con l'annuncio è stato condiviso anche un trailer ufficiale che potete vedere qui sotto. Costerà €5.99.

Dredge: The Pale Reach porta i giocatori verso una nuova frontiera, chiaramente ghiacciata. Si tratta di un nuovo bioma che permette di esplorare canyon ghiacciati, ripercorrendo le orme di una lunga spedizione dimenticata. Sarà necessario potenziare la propria imbarcazione con attrezzature speciali legate ai ghiacciai.

Chiaramente ci sarà anche una nuova malevola presenza all'interno dell'espansione che sta corrompendo la nuova ambientazione di Dredge. A tutto questo si sommerà anche nuovo contenuto ludico, ovvero 11 nuove specie di pesci e granchi (e le loro controparti alterate) e un ulteriore tipo di pesce. Inoltre, potremmo ottenere anche uno strumento che allunga la freschezza del pescato (in ogni area, non solo in The Pale Reach).